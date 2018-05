In allen fünf Ortsteilen gibt es Hauskonzerte und Lesungen. Somit kommt der KLANGfrühling direkt zur Bevölkerung und will das umsetzen, was seit vergangenem Jahr eines der Hauptziele ist: Für und mit den Menschen der Region mit allen Sinnen erleben, wie bereichernd und erfüllend Kunst sein kann.

Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Die Lesungen finden im Rahmen der Initiative „Burgenland liest 2018“ statt. Die ausführenden Literaten in den jeweiligen Ortsteilen sind Renate Hofer (Altschlaining), Gottfried Boisits (Drumling) Hannelore Rubendunst (Goberling), Gerda Novosel (Neumarkt i.T./Gieberling) und Marlene Harmtodt-Rudolf (Stadtschlaining). Den Abschluss bildet dann ein gemeinsames Konzert mit Textlesung in der katholischen Pfarrkirche Stadtschlaining mit Cornelia Löscher (Violine), Hannes Gradwohl (Violoncello) und dem ArTime Quartett aus Venedig. (Beginn: 19.30 Uhr, Eintritt frei)

Zum KLANGfrühling-Eröffnungskonzert am Sonntag, 6. Mai, wird der aus Markt Allhau stammende international erfolgreiche Tenor Daniel Johannsen gemeinsam mit dem Barockensemble dolce risonanza auftreten. Meisterwerke von Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel bilden den festlichen Rahmen für einen glanzvollen Auftakt. Beginn: 18.00 Uhr. Burg Schlaining, Granarium.

Der KLANGfrühling 2018 dauert bis Sonntag, 13. Mai.