Das waren Zeiten! Kaum jemand, der das Pub Wet-Wet nie von innen gesehen hat. Über zwei Jahrzehnte lang war das Lokal der Treffpunkt für Kohfidisch und Umgebung, eigentlich für den halben Landessüden. Wer früher ins Freibad nach „Fidisch“ fuhr, landete so oder so im Wet-Wet, war es doch anfangs die Schwimmbadkantine für alle Gäste. Eigentümer Franz Rosner verwandelte das Kultlokal dann nach und nach in einen Ganzjahresbetrieb. „Das Schwimmbad hat vor sieben Jahren zugesperrt, dann haben wir das Wet-Wet als Abendlokal weiterbetrieben mit Live-Musik, DJ und Grillabenden. Sogar die Vorausscheidung zur Miss Burgenland-Wahl hat bei uns stattgefunden“, erinnert sich der 47-Jährige.

Aus Zeitmangel schloss Rosner im Juli des Vorjahres dann nach 23 Jahren das Wet-Wet und ist seither auf der Suche nach einem Käufer und Nachfolger. „Das Wet-Wet ist komplett eingerichtet mit 80 Sitzplätzen im Inneren und 120 auf der überdachen Terrasse. Seit ich zugesperrt habe, fehlt der Gegend ein Treffpunkt, das macht einen schon traurig, schließlich habe ich hier mein halbes Leben verbracht,“ so Franz Rosner. Interessenten können sich bei ihm unter 0664 4215388 melden.