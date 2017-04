In sieben Jahren geht voraussichtlich die Hälfte der derzeit niedergelassenen Ärzte in Pension, so wie Ende Juni der Primar der Unfallchirurgie des Krankenhauses Oberwart, Gerhard Kaltenecker. Schon jetzt ist diese anstehende Pensionierungswelle spürbar, etwa in Großpetersdorf, wo seit eineinhalb Jahren ein Allgemeinmediziner gesucht wird oder in Jennersdorf, wo es noch immer keinen Gynäkologen gibt.

Auch in den Bezirkshauptmannschaften ist der drohende Ärztemangel spürbar, seit Anfang 2016 ist die Stelle des Amtsarztes der BH Güssing unbesetzt. Bereits zwei Ausschreibungen sind ohne geeigneten Bewerber zu Ende gegangen, vor Ostern wurde der dritte Versuch gestartet. Ein möglicher Lösungsansatz sind sogenannte Primärversorgungszentren oder Gemeinschaftspraxen, wo sich quasi mehrere Ärzte eine Ordination teilen oder in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht sind.

Das stößt zwar derzeit noch auf den Widerstand der Ärztekammer, die Entwicklung dahin ist aber wohl auf lange Sicht nicht mehr aufzuhalten. Unterm Strich muss die Politik einfach für Rahmenbedingungen sorgen, mit denen Ärzte auch zufrieden sind.