Ein Lungenarzt, ein Arzt für die Allgemeinchirurgie und ein Orthpäde – diese drei Arztstellen sind derzeit in der Bezirkshauptstadt Oberwart ausgeschrieben. Dazu kommt noch die bereits zehnte (!) Ausschreibung für einen praktischen Arzt in Großpetersdorf. Dass im Krankenhaus weiter je ein Facharzt für Innere Medizin, Hals-Nasen-Ohren und Labordiagnostik gesucht wird, fällt da fast schon nicht mehr ins Gewicht.

Nun ist davon auszugehen, dass die Stellen in Oberwart wohl etwas leichter zu besetzen sein werden, als jene in Großpetersdorf. Dennoch ist die Suche nach neuen Ärzten wegen anstehender Pensionierungen ein Alarmsignal für die derzeitige Entwicklung: In den kommenden Jahren treten viele Mediziner in den Ruhestand über, für junge Ärzte ist das südliche Burgenland offensichtlich kein besonders attraktiver Standort. Und wenn, dann nur als Wahl- und nicht als Kassenarzt. Das heißt jetzt nicht, dass die medizinische Versorgung im ländlichen Raum von heute auf morgen in Gefahr ist.

Aber das zeigt sehr wohl, dass die öffentliche Hand gefordert ist, Rezepte gegen den Ärztemangel zu finden. Damit aus Schnupfen keine Lungenentzündung wird.