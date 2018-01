Die geplante 70er-Beschränkung bei der B63a-Kreuzung zwischen Oberwart und Unterwart wird die Unfallproblematik nicht lösen, aber zumindest entschärfen. Denn auch wenn sich einige Autofahrer nicht an das Tempolimit halten werden, so ist doch zu erwarten, dass die generelle Geschwindigkeit der Fahrzeuge in diesem Bereich sinken wird.

Dadurch werden Unfälle zwar vermutlich nicht vollständig ver-, wohl aber deren Folgen abgemindert. Denn die Problematik, dass die Kreuzung in eine stark befahrene Umfahrungsstraße einmündet, bleibt bestehen. Die Mehrheit der Leser auf www.bvz.at (37,6 Prozent) fordert sogar eine vollständige Sperre der Kreuzung, was aber aufgrund der fehlenden Zufahrtsmöglichkeiten ins Gewerbegebiet schwierig werden dürfte.

Und auch ein Kreisverkehr scheint angesichts der Tatsache, dass sich wenige hundert Meter weiter der nächste befindet, wenig realistisch. Bliebe noch die Einrichtung eines Beschleunigungsstreifens für die Auffahrt auf die B63a, allerdings scheint auch das unrealistisch. Unfälle wird man nie ganz verhindern können, wohl aber das Risiko minimieren. Und das dürfte mit der Einführung eines Tempolimits auch gelingen.