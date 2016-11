Die einen wollen schnelles Internet und ständige Erreichbarkeit, die anderen keine Handymasten – vor allem nicht in unmittelbarer Nähe und schon gar nicht am Sportplatz. Die aktuelle Diskussion rund um einen angedachten A1 Funkmasten in St. Martin (siehe Artikel unten) ist ein Paradebeispiel für das Sprichwort „Allen Menschen Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“

Das gilt in diesem Fall vor allem für Stadtchef Georg Rosner, auf dessen Initiative hin A1 überhaupt erst aktiv wurde – weil es eben Beschwerden wegen des schlechten Empfangs gab. Jetzt geht es für die Kommunalpolitiker darum, in Verhandlungen mit A1 mögliche Alternativstandorte zu finden. Noch gibt es keine Entscheidung dazu, aber man weiß aus ähnlichen Fällen der Vergangenheit, dass eine Gemeinde wenig bis gar keine Möglichkeiten hat, einen Funkmasten zu verhindern – wenn der Standort funktechnisch perfekt ist.

Vielleicht haben die St. Martiner Bürger ja Glück und eine der Alternativen passt A1 genau so gut ins Konzept, wie jener am Sportplatz. Den Anrainer wäre es jedenfalls zu wünschen – und den leidgeplagten A1-Handykunden ebenso.