Die Pause währte nur kurz. Während die Hinrunde 2016 erst vor knapp zwei Wochen mit dem BFV-Cup ein Ende fand, geht es am morgigen Donnerstag in Oberwart und am Freitagabend im Güssinger Aktivpark schon um begehrte Punkte für das BFV-Hallenmasters am 14. Jänner in der Oberwarter Sporthalle. So ist das Teilnehmerfeld aus südlicher Sicht quasi ident zu den Vorjahren. Einzig Stegersbach unter Trainer Max Karner wird sich der „Herausforderung Halle“ stellen. Der Rest blieb gleich, denn die „Großen“ aus Jennersdorf, Eltendorf, Kohfidisch oder Eberau sagten allesamt „Nein“ zum Zauber zwischen der Bande. Was aufgrund der kräftezehrenden Saison verständlich, aber im Gegenzug fantechnisch schade ist. So läuft es wieder einmal auf Neuberg, Oberwart und Pinkafeld hinaus, die Fahne aus südlicher Sicht hochzuhalten. Diese drei sollten sich auch problemlos für das Masters qualifizieren.

Wie auch der SV Stegersbach, der 2007 gewann, 2010 letztmals mit der Ersten antrat, ehe 2014 eine verstärkte 1b-Elf teilnahm und trotz der längeren Hallen-Abstinenz zählt man gar zu den Favoriten. Technisch starke Kicker wie Daniel Siegl oder Julian Binder, dazu schnelle Kräfte wie Oli Poandl oder Thorsten Schriebl: Das bürgt für Qualität, die starken Hallenfußball verspricht.