Im heurigen Jahr ist „Hannersberg“-Mastermind Ronald Gollatz nach „Stadtwirt“ Raimund Schmidinger der bereits zweite Gastronom, der der Inform als Festzelt-Wirt den Rücken kehrt.

Die Gründe dafür sind vielfältig, angefangen von den immer höher werdenden Ausgaben in der Gastronomie über die lange Dauer des Engagements am Messegelände – immerhin zehn Tage am Stück – bis hin zu vielen Konkurrenzveranstaltungen in der Umgebung reicht die Palette. Dazu kommt noch ein sich wandelndes Freizeitverhalten der Jugend sowie der Trend der Älteren, eher zu Hause zu feiern oder bei sich im Ort, weil da das Auto stehen gelassen werden kann.

Messechef Harry Kahr steht nun vor der Herausforderung, einen neuen Wirt zu finden oder ein neues Konzept zu entwickeln – oder sogar beides. Schließlich hat sich die Inform im Lauf der Jahre immer wieder weiter entwickelt und sich den geänderten Rahmenbedingungen angepasst. So wie man Kahr bisher in seiner Funktion als Messechef kennt, hat er sicher schon einen „Plan B“ in der Tasche, der Abschied vom „Hannersberg“-Team rund um Ronald Gollatz ist sicherlich nicht überraschend gekommen.