Die Kombination aus Gesundheitszentrum und Indoor-Spielplatz mit zahlreichen Parkplätzen am Stadtrand ist schlicht und einfach genial. Das Projekt der Familie Pöll kann eigentlich nur zu einem Erfolg werden, schlägt es doch zwei Fliegen mit einer Klappe: Das vor allem in den kalten Monaten für Familien sehr spärliche Freizeitangebot in der Region und mehrere Gesundheitsangebote an einem Ort vereint – ohne Parkplatzproblematik wie beim bestehenden Gesundheitszentrum.

Dass sich die Gemeinde mit Parkflächen am Projekt beteiligt dürfte einerseits an der guten Zusammenarbeit mit der Familie Pöll – Stichwort Rathauskeller – liegen, andererseits ist die Lage am Stadtrand strategisch günstig – Stichwort Parkraumbewirtschaftung. Über kurz oder lang wird es in der Stadt weniger Pkw geben (müssen). Wegzaubern wird man diese aber nur schwer können, also braucht man Flächen außerhalb des Zentrums. Durch das Projekt der Familie Pöll ergibt sich also eine Win-Win-Situation, die nur positiv für die Entwicklung am Stadtrand sein kann. Übrigens ein Rand, der angesichts der regen Bautätigkeit über kurz oder lang näher in die Mitte rücken wird – denn Oberwart wächst.