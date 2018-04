Mit der Anbindung des Oberwarter Krankenhauses an die Umfahrung B63a werden sich die Verkehrsströme verändern – und das ist gut so. Aktuell müssen die Autofahrer die ohnehin sehr stark befahrene Dornburggasse oder die Schulgasse benutzen.

Für Landesrat Hans Peter Doskozil war das keine zufriedenstellende Lösung, also wurde nach einer Lösung gesucht – gemeinsam mit Bürgermeister Georg Rosner. Diese Art der Zusammenarbeit kann der Bezirkshauptstadt als „Metropole“ des Südens nur guttun, schließlich stehen gerade in Oberwart immer wieder wichtige Entscheidungen an. Auch die Bürger werden den Schwenk der Landespolitik begrüßen, das kategorische „Nein“ von Doskozils Vorgänger Norbert Darabos zur Anbindung sorgte des Öfteren für Stirnrunzeln. Doskozil und Rosner zeigen damit vor, wie Politik über die Parteigrenzen funktionieren kann: Sich hinsetzen, ein Problem analysieren und gemeinsam nach Lösungen suchen.

Damit verändert sich nicht nur der Verkehrsfluss, sondern auch die Art und Weise, wie Politik wahrgenommen wird – nämlich zum Wohl der Bürger und nicht nur zum Nutzen der eigenen Partei.