Nun gibt es also Bestrebungen seitens des Landes, noch größere Einheiten im Tourismus zu schaffen. Bereits zu Jahresbeginn wurden rund 120 Verbände zu aktuell 13 zusammengefasst. Das soll noch nicht das Ende sein, wie bei einer Besprechung in Güssing verkündet wurde: Derzeit sieht es nämlich so aus, als ob das Land die Zusammenlegung der fünf Süd-Verbände – Bad Tatzmannsdorf, Oberwart, Güssing, Jennersdorf und Stegersbach – anstrebt, um „schlagkräftiger zu werden“, wie es aus dem Büro von Landesrat Alexander Petschnig heißt. Auch wenn es noch keine konkreten Pläne gibt, formiert sich schon Widerstand, vor allem in Stegersbach. Das ist verständlich, schließlich gibt es im Thermenort andere Probleme und Herausforderungen als etwa in Güssing oder in Kukmirn. Ein zentraler Verband hätte zur Folge, dass es nur mehr einen großen Geldtopf gibt, auf den zugegriffen werden kann – inklusive aller damit verbundenen Probleme. Dass sich die Vertreter des Südburgenlandes da teilweise vor den Kopf gestoßen fühlen, ist verständlich. Schließlich kann man nicht alle vielfältigen Interessen des Südburgenlandes in einem Verband bündeln.