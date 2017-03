Ein neuer Supermarkt hier, ein Fachmarktzentrum da – diese Geschichte wiederholt sich in den österreichischen Bezirksvororten und Oberwart ist da keine Ausnahme. Aktuell stehen in der Bezirkshauptstadt zwei Bauvorhaben von großen Supermarktketten auf dem Programm – und bei beiden wird in unmittelbarer Nähe des bestehenden Standorts ein neues Geschäft „auf die grüne Wiese“ gebaut.

Diese Taktik wird quer durch die Bank von allen Supermarktketten verfolgt, sei es in Oberwart, Stegersbach, Güssing oder Jennersdorf. Für die Konzerne ist die Vorgangsweise vermutlich billiger, schließlich sind die bestehenden Standorte ja meist schon längst (buchhalterisch) abgeschrieben und mindern den Gewinn nicht mehr (was im Gegenzug mehr an Steuern kostet). Nun wird sich kein Bürgermeister gegen den Neubau eines Supermarktes wehren und auch die Konsumenten werden weiter einkaufen wie gewohnt.

Aber nachdenklich macht diese Entwicklung sehr wohl, auch wenn sie im Grunde nichts anderes ist, als ein weiterer Beweis dafür, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Das gilt für Waren offenbar genauso wie für Supermarktgebäude.