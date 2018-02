Laufen zählt zu den Bewegungsmöglichkeiten, die ein Mensch in seiner Freizeit bei jeder Witterung alleine oder in der Gruppe absolvieren kann. In den letzten Jahren haben sich die drei Läufe in Großpetersdorf, Güssing und Stinatz zu großen Events im Südburgenland etabliert. Jetzt gehen die Veranstalter einen Schritt weiter, die Organisatoren bündeln einen „3er-Cup“, um die Sportart noch mehr in den Vordergrund zu stellen und beliebter zu machen. Zwar sind es „nur“ Strecken zwischen acht und elf Kilometer, allerdings geht es vorrangig um die sportliche Betätigung und nicht darum, Halb- oder Marathons zu bestreiten. Es könnte trotzdem eine Symbiose entstehen und dafür sorgen, dass die Neulinge beim Laufsport hängen bleiben und in der Zukunft bei einem Halbmarathon (Beispiel: Stinatz) am Start stehen.

Wird das neue Laufangebot gut angenommen, hat man schon gewonnen. Jetzt steht allerdings noch viel Arbeit bei den Veranstaltern am Plan. Es geht vielmehr darum, das Südburgenland zum Laufmekka zu machen. Klar ist, dass es nicht von heute auf morgen gehen kann. Etabliert sich der „3er-Lauf“, hätte man in der Zukunft zwei Probleme gelöst: Man bringt die Bevölkerung wieder vermehrt dazu, sich zu bewegen und sichert so auch den Fortbestand der Laufvereine ab.