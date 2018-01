Was war das für eine Hinrunde des UFC aus Jennersdorf? Ohne Niederlage marschierte man durch die 2. Liga, blieb auswärts ohne Gegentor und lief mit sieben Zählern Vorsprung auf den Favoriten aus Oberwart in die Winterpause ein.

Und dennoch zeigt sich nicht alles gut, denn während 2018 fußballerisch nur schwer zu toppen sein wird, hängt noch immer das Damoklesschwert der Obmann-Nachfolge über dem UFC. Noch-Oberhaupt Josef Hirczy will samt seinem Vorstandsteam zurücktreten, wobei die vakanten Posten weiter unbesetzt bleiben. So steht am Freitag zwar die Generalversammlung auf dem Programm, aber ein neuer Mann an der Kommandobrücke war zu Wochenbeginn nicht in Sicht.

Das ist nicht nur schade, sondern auch traurig. Der kickenden Zunft, die in der Bezirkshauptstadt aus vielen Eigenbauspielern besteht, muss langsam etwas geboten werden – und sei es nur die Gewissheit einer sicheren Zukunft. Natürlich bleibt es nicht einfach einen Verein wie den UFC anzuführen oder sich Kritik, die immer aufkeimt, wenn es mal nicht läuft, stellen zu müssen. Die Zeit drängt aber.

Mehr denn je. Vor allem die jungen Kräfte spielten sich in den Vordergrund. Ob sie im Sommer auch weiter „ihrem“ Verein die Treue halten, wenn aus dem rundherum nur wenig zurückkommt, ist anzuzweifeln.