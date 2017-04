Drei Siege in Folge, (fußballerische) Aufbruchsstimmung und auch wenn ein etwaiger Meistertitel, der zumindest zu Beginn der Saison zwischenzeitlich im Raum stand, aufgrund der Mattersburger Stärke kein Thema mehr sein wird, läuft es sportlich wieder rund für die Mannen von Max Karner.

Viel überraschender sind da schon die Aussagen von Obmann Karl Krammer, der einen extremen Mangel an willigen Funktionären bestätigte und ein sportliches Aus im Juni nicht mehr als reine Utopie abtat. Natürlich wäre dies das absolute Horrorszenario und einige intensive Sitzungen werden noch folgen, aber dennoch darf das bei einem solchen Traditionsverein, der in der letzten Dekade quasi den erfolgreichsten Südklub stellte, phasenweise drauf und dran war sich in der Regionalliga Ost zu etablieren und seinen Fans viele schöne Siege schenkte, nicht passieren. Mehr noch: Für die knapp 2.500 Einwohner zählende Gemeinde wäre das ein Armutszeugnis.

Natürlich spricht es sich von außen einfach, sind die zu tätigenden Arbeiten immens, aber eine Einstellung des Spielbetriebes darf keine Option sein. Dann wäre all die Aufbauarbeit der letzten 15 Jahre, mit toller Anlage, starker Nachwuchsarbeit und teils langfristig ausgelegten Konzepten quasi umsonst gewesen. Das wäre nicht nur schade, sondern traurig.