„Mittelmaß“. So nannte Stegersbachs Trainer Max Karner den Status Quo seiner Mannen. Angesichts der Tabellenlage der BVZ Burgenlandliga, wo Michi Thek und Co. mit 25 Punkten auf Rang neun stehen, muss man dem Fachmann zustimmen.

Mittelmaß. Ein Wort, das bei der Qualität und den im Herbst schon gezeigten Leistungen ein Fremdwort sein sollte, sich aber beim 2:3 in Allhau weiter manifestierte. Während die Hausherren von Beginn an wacher waren, auch mal etwas härter zur Sache gingen, wollten die SVS-Spieler vieles spielerisch lösen, was auf dem holprigen Geläuf schlicht nicht möglich war. Zudem duckte man sich in den Zweikämpfen eher weg, statt die Brust raus zu strecken und sich dagegen zu stemmen.

Mittelmaß. Dort wird man landen, wenn man nicht schnell unnötige Unkonzentriertheiten ablegt und sich auf das Wesentliche konzentriert, statt das Unmögliche zu versuchen.

Klar ist: Der Meisterzug, auf den man vor der Saison gerne aufsteigen wollte, ist weg. Eher muss man da schon nach unten blicken, oder sich einfach auf das Minimalziel konzentrieren: Schnell punkten und die in dieser Saison noch einzig offene Maxime erreichen – als bestes Südteam abzuschließen. Mehr ist nicht drin!