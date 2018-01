Einfacher werden die Zeiten im südburgenländischen Fußball wohl nicht mehr. In den letzten Jahren war es immer so, dass ein Verein wegbrach. Die letzten Opfer? Stinatz, Mischendorf und Bocksdorf. Alle drei Klubs besaßen Tradition, zwei waren langjähriger Abonnent der 2. Liga oder kickten phasenweise gar in der BVZ Burgenlandliga, wie es die Stinatzer vormachten.

Die Gründe für die Stilllegungen waren unterschiedlich, zeigten aber auch Gemeinsamkeiten. Denn irgendwann trat Spielermangel auf. Ob diese drei Vereine ohne eine U23 noch existent wären? Schwierig festzustellen, aber leichter wäre es zumindest übergangsweise ergangen, sollte man annehmen. Glaubt man der am Freitag vom BFV initiierten Diskussionsrunde, die die U23-Thematik der letzten Klasse behandelte, scheint dem nicht so. Alle Klubs sprachen sich für eine Fortführung des jetzigen Systems aus. Das überrascht, vor allem in dieser Deutlichkeit – auch angesichts des prinzipiell oft negativen Tenors.

Häufig wurde über den Mangel an Reserve-Kickern geklagt. Das alles würde wegfallen, wäre die U23 nicht mehr da. Viele würden ohne Wettkampf den Spaß verlieren, die meisten gar ganz aufhören. Und der Betrieb bei den „Großen“ könnte ohne jegliche Basis darunter über kurz oder lang trotzdem leiden.