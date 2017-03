Die aktuelle Saison in der BVZ Burgenlandliga könnte mit dem drohenden Abstieg die sportlich schwärzeste Punktejagd für den SV Oberwart werden. Seit den 60er Jahren – damals gab es mit SV und ASKÖ noch zwei Vereine – kickte man nie tiefer als in der Landesliga.

Nostalgiker erinnern sich gerne an den größten Höhenflug vor mehr als 20 Jahren, als die Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs für Furore sorgte. Damals war die Welt noch in Ordnung, das Informstadion voll und auch die helfenden Hände am Funktionärssektor zeigten sich präsenter. Klar ist, dass die Kicker – nach dem 1:0 gegen St. Margarethen zumindest einmal Drittvorletzter – alles versuchen wollen, um den Gang in die 2. Liga Süd noch abzuwenden. Ob es reicht, hängt auch davon ab, wie viele Klubs letztlich aus der BVZ Burgenlandliga runtermüssen.

Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Sollte es Marc Farkas und Co. nicht gelingen, oben zu bleiben, was dann? Trübsal blasen wäre der falsche Ansatz. Beispiel Pinkafeld: Dort übertauchte man die Phase in der 2. Liga schadlos und kehrte stark zurück. Dafür braucht es den nötigen Weitblick und eine gute Kaderstruktur, die durchaus vorhanden ist – speziell dann, wenn man den Einheimischen dann einen „neuen SVO“ schmackhaft machen könnte.