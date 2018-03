Das Auftaktprogramm meint es nicht sonderlich gut mit dem SV Neuberg . Nach der Absage gegen die wohl auf Augenhöhe befindlichen Allhauer in der ersten Rückrundenbegegnung, geht es nun Schlag auf Schlag.

Eltendorf hieß der Gegner am Samstag und beim 0:4 blieben nur wenige Chancen. Am Freitag geht es nach Mattersburg, dann empfängt man Wimpassing. Die Top-Drei der BVZ Burgenlandliga gleich zu Beginn. Na bravo! Gut möglich, dass die Elf von Andi Konrad nach diesen drei Spielen ohne Punkt dasteht, obwohl man diese dringend benötigen würde. Prinzipiell war das Gezeigte am Samstag in Ordnung. 40 Minuten verteidigte man gut und hatte auch offensiv einige wenige Momente.

Nur einmal verlor man vor der Pause die Ordnung und schon hieß es 0:1, ehe nach Seitenwechsel beim 0:2 erst ein übersehener Ball im Aus die Entscheidung besiegelte und zu allem Überdruss später ein strittiges Abseits das 1:2 verhinderte.

Natürlich gingen die Wogen hoch, ehe schnell Besonnenheit regierte. Man habe selbst zu wenig investiert. Kein Wort zu viel zur Leistung des Schiri-Gespannes. Das macht Hoffnung! Nur wer seine Fehler erkennt, kann daraus lernen. Denn klar ist: Die Pleite war verdient. Eltendorf bewegt sich aber eben nicht auf Augenhöhe. Das tun in dieser Liga andere.