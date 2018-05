Die Liaison zwischen dem SV Kirchfidisch und der 2. Klasse Süd B hält nun schon neun Jahre an. 2008/2009 musste der Traditionsklub rund um Obmann Georg Posch in die letzte Klasse, wobei praktisch seit diesem Tag schon versucht wird, wieder nach oben zu kommen. Mal wurde dieses Ziel knapp verpasst, dann wieder klar.

Auch in diesem Jahr sah es lange nicht gut aus. Dabei versuchte man über die vergangene Sommer-, aber dann auch über die Winterpause, alles, um eine Truppe auf die Wiese zu stellen, die dieser Herausforderung gewachsen sei. Gespickt mit Kickern, die teils schon Regionalliga-Einsätze (Philipp Toth, Dominik Weber) in ihrer Vita stehen haben, oder auch in der BVZ Burgenlandliga gute Leistungen abriefen, kämpfte man gegen eine Übermacht aus Strem, die einfach nicht umfiel. Als man dann im Schlager vor wenigen Wochen „nur“ remisierte, schrieb man den Titel gar ganz ab.

Bis zum letzten Sonntag, als der Leader gegen Wallendorf beim 0:2 völlig überraschend schwächelte und nun nur noch vier Punkte vorne liegt. Das Momentum könnte so wieder zum SVK kippen, vor allem dann, wenn der Auftritt des UFC Strem kein Zufall bleiben sollte – am Sonntag geht es nach Gerersdorf. Klar ist vorab eines: Verdient hätten es beide Vereine, nach oben zu gehen.