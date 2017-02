König Fußball hat uns endlich wieder! Der Start in den diversen Ligen und Klassen steht an und vor allem die BVZ Burgenlandliga bleibt aus südlicher Sicht ein einziger Traum. So kommt es schon am Samstag im ehrwürdigen Informstadion zum ersten Derby 2017, wenn die abstiegsbedrohten Kicker des SV Oberwart den Nachbarn aus Allhau empfangen – und dabei schon gehörig unter Zugzwang stehen.

„Verlieren verboten“ heißt es für Thomas Herrklotz und Co., denn der Abstand nach oben ist schon gewaltig. Sechs Punkte sind es auf den Viertletzten aus Wimpassing und satte elf auf die Deutschkreutzer, die auf Rang 13 den Herbst abschlossen. Wobei es in der Abstiegsfrage davon abhängig bleibt, was in der Regionalliga mit Neusiedl passiert, und auch, wie sich der Aufstiegskampf der Burgenlandliga entscheidet.

Die Führung des SV Oberwart versuchte im Winter vieles und tauschte seine Legionäre wieder fast vollzählig aus. Ob das beim Auftakt reicht? Es bleibt zu bezweifeln, denn der Aufsteiger bewies zuletzt mit starker Kaderplanung, wie man es macht. Das begann in der 2. Liga und setzte sich eine Stufe höher fort. Etwas, was beim SVO zuletzt verloren ging, denn die stetigen Personalrochaden wirken sich nicht positiv aus. Es braucht schon ein mittleres Wunder, um oben zu bleiben. Ob das eintritt, ist ohne Top-Start mehr als fraglich.