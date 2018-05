Immer mehr Vereine kämpfen im Südburgenland um ihr sportliches Überleben. Damit dieses Szenario weder in Güssing noch in der Nachbargemeinde Sulz eintritt, sorgte man nun vor. Die Klubs bleiben zwar eigenständig, haben am Freitagnachmittag aber eine Kooperation unterschrieben, die beiden helfen soll.

Damit haben etwa die Sulzer Perspektivkicker die Möglichkeit, auch einmal pro Woche in Güssing mitzutrainieren. Alle Spieler bleiben aber bei ihrem Stammverein, in der Übertrittszeit können dann Kicker im Fall des Falles nach Güssing transferiert werden, alle anderen haben die Chance, sich in der kommenden Saison weiter in Sulz und quasi unter Beobachtung des Kooperationsvereins zu beweisen. So tritt eine Symbiose in Kraft, wobei dennoch Eigenständigkeit herrscht.

Mit diesem Zusammenschluss soll der Nachwuchs weiter gegenseitig gefördert werden – immerhin gibt es in der U7 und U8 schon eine Spielgemeinschaft zwischen den Klubs. Die Kicker, die aus der U16 herauswachsen, haben jedenfalls so die rasche Möglichkeit, sich etwa in der Ersten in Sulz zu beweisen und den Erwachsenenfußball aktiv kennenzulernen. Auch diese Schnittstelle macht Sinn und sollte das gesamte Konstrukt der beiden Vereine weiter stärken, ganz im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.