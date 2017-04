Fünf Spiele zählt die Rückrunde der 2. Liga Süd und neben den beiden bestimmenden Fragen, wer den Weg nach oben und im Gegenzug auch nach unten antritt, ist vor allem die Krise beim SV Güssing eines der großen Themen.

So kickten die Mannen von Trainer Hannes Winkelbauer zum Start ins Jahr 2017 dreimal remis, ehe es zuletzt zwei Niederlagen setzte. Statt Aufstiegskampf, der beim GSV zwar nicht zwingend angepeilt wurde, den man aus diversen Gründe gerne mitgenommen hätte, steckt man im Niemandsland fest.

Spielerisch läuft man seiner Form mehr als nur hinterher, und weil auch die Ergebnisse nicht stimmen, steht nun vieles auf dem Prüfstand. Auch der Chefcoach, der dieser Tage mit dem Status quo mehr als nur hadert. Die Frage ist, wie es weitergeht, sollte auch der Kick in Großpetersdorf in die Hose gehen?

Obmann Alois Mondschein nannte Winkelbauer, der zuvor ein knappes Jahr als Sportlicher Leiter werkte und diese Funktion auch weiter innehat, seinen „Wunschkandidaten“ und wird auch an ihm festhalten. Das ist gut so, auch wenn Doppelfunktionen im sportlichen Bereich weiter sehr schwierig zu vereinbaren sind und Winkelbauer die Rolle als Vorstand Sport sehr gut zu Gesicht stand, da sein Fachwissen nicht zwingend an tagtäglichen Ergebnissen gemessen wurde. Das ist als Trainer (leider) doch anders.