Die Motomotion ist vorbei, die Pressekonferenz für die Inform 2017 steht im Terminkalender – und so ganz nebenbei wurde am Wochenende in Oberwart die erste Feuerwehrmesse des Landes angekündigt.

Messeveranstalter Markus Tuider trifft damit genau ins Schwarze: Angesichts der Bedeutung der Feuerwehren in unserer Gesellschaft hat sich diese eine eigene Messe durchaus verdient und könnte zum Publikumsmagneten werden. Oberwart ist damit neben Wels und Tulln einer von nur drei Standorten in Österreich, der Vergleichbares auf die Beine stellt, garniert mit jeder Menge burgenländischem Charme: Zeitgleich findet nämlich auch die „Genuss Burgenland“ statt, auf der die breite kulinarische Vielfalt der Region präsentiert wird – ein idealer Termin, um einen Ausflug mit der Familie zu unternehmen.

Um die Kulinarik auf der Messe wird es übrigens auch am Freitag gehen, wenn Messechef Harry Kahr gemeinsam mit Tuider das Programm der Inform und den neuen Festzeltwirt präsentieren wird. Entscheidend wird sein, ob das Trio den Schwung aus dem Vorjahr mitnehmen wird können – und den Weg als „Messe der Region“ fortsetzen wird.