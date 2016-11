Die nächste Runde im Streit rund um den Spitalneubau ist eröffnet. In der Vorwoche beauftragten die Oppositionsparteien ÖVP, LBL und Grüne gemeinsam mit Robert Steier den Bundesrechnungshof mit der Prüfung der Planung.

FP über VP: „Am Abend wird der Faule fleißig“

„Bis dato hat die Planung rund 12,4 Millionen Euro gekostet. Das ist ein Skandal, eine Verschwendung von Steuergeld“, ärgert sich Rechnungshofausschuss-Obmann Christoph Wolf (ÖVP). Konkret sollen die Kosten für die Sanierungsmaßnahmen, die Planungen im Zusammenhang damit und die Folgekosten durch die Absage der Sanierung geprüft werden. „Wieso wurde da nicht früher die Reißleine gezogen?“, fragt Stadtchef Georg Rosner.

Seitens der SPÖ kam postwendend der Vorwurf, die ÖVP mache den Rechnungshof zum „parteipolitischen Spielball“: „Die ÖVP prüft damit ohnehin auch ihr eigenes Handeln. Immerhin sind alle Beschlüsse der Landesregierung zum Krankenhaus Oberwart einstimmig erfolgt – also mit Zustimmung der damaligen ÖVP-Regierungsmitglieder, die sich nun zum Teil auf der ÖVP-Abgeordnetenbank befinden“, kontert SPÖ-Klubchef Robert Hergovich.

Die FPÖ wiederum begrüßt die Prüfung durch den Bundesrechnungshof: „Am Abend wird der Faule fleißig. Anscheinend will die ÖVP jetzt das nachholen, was sie als damalige Regierungspartei verabsäumt hat“, spielt FPÖ-Landtagspräsident Ilse Benkö auf die Zeit vor der Wahl an. „„Der erste Anlauf der rot-schwarzen Regierung war sicher kein Ruhmesblatt, aber wir Landesrat Norbert Darabos hat unsere volle Unterstützung.“