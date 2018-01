Kaum ist Neo-Landesrat Hans Peter Doskozil im Amt, sieht er sich schon mit Forderungen der Opposition konfrontiert. Zu sehen im Fall des geplanten Kreisverkehrs bei der Kreuzung Jabing/Großpetersdorf ebenso wie beim geplanten Neubau des Oberwarter Krankenhauses.

Stärkere Einbindung in Pläne

Diesbezüglich bot nämlich ÖVP-Gesundheitssprecher und Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner zum einen seine Mitarbeit an, forderte aber zum anderen eine stärkere Einbindung in die Planung.

„Bis jetzt gibt es kein richtiges Verkehrskonzept für die Bauphase und danach. Der Bau des Parkhauses gegenüber des Krankenhauses startet vermutlich schon heuer, wenn es öffnet, werden wir uns auch als Stadt etwas bezüglich Parkmöglichkeiten überlegen müssen“, sagt Rosner. Er schlägt vor, die naheliegende Umfahrung in die Planungen miteinzubeziehen: „Die Anrainer in der Dornburggasse müssen schon mit genug Verkehr leben. Durch eine direkte Anbindung an die Umfahrung wären auch die Wege für die Rettung kürzer.“