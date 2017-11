In der Vorwoche berichtete die BVZ über den geplanten Umzug der Dienststelle der Burgenländischen Gebietskrankenkassa (BGKK) in das neue Bauprojekt der OSG am ehemaligen Magnet-Areal – allerdings noch ohne Bestätigung der BGKK.

Diese liegt nun vor, Direktor Christian Moder bestätigte am Montag, dass es Handlungsbedarf gibt: „Es gibt Überlegungen, den Standort zu verlegen, allerdings steht noch nicht genau fest, wohin.“ Nachsatz: „Der Standort in der Waldmüllergasse ist für mich prioritär.“

Dienststelle ist zu klein

Die derzeitige Dienststelle sei für die heutigen Anforderungen zu klein, fehlende Barrierefreiheit sei ein weiterer Grund: „Da hätten wir einigen Handlungsbedarf, wir bräuchten auch einen Raum, wo wir Veranstaltungen mit bis zu 40 Personen durchführen können.“ Das Projekt „Umzug“ steht laut Moder derzeit zwar auf der Tagesordnung im Vorstand und in der Kontrollversammlung, beschlossen sei aber noch nichts: „Das ist alles noch in Schwebe.“