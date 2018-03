„Ich wünsche mir sonst nix, nur dass ich meinen Geburtstag heuer im Lagerhaus feiern darf“, so die Antwort des fünfjährigen Tobias auf die Frage seiner Mama, was er sich in diesem Jahr zu seinem Ehrentag wünsche. Da staunte nicht nur die Mama des herzigen Buben nicht schlecht.

Auch Kukmirns Lagerhaus-Filialleiter Erich Stranzl glaubte zuerst einmal seinen Ohren nicht zu trauen, als er vom Wunsch des kleinen Tobias hörte, zögerte aber keine Sekunde und sofort war klar: „Der Tobias, der feiert natürlich bei uns.“

Lagerhaustorte und viele Geschenke

Ein festlicher Geburtstagstisch wurde für Tobias gedeckt. Es gab eine Torte mit Lagerhaus Logo und John Deere Traktor und natürlich noch ein Sondergeschenk vom Lagerhaus SüdBurgenland. Marketing-Chef Franz Saurer: „Das war eine unvergessliche Feier für alle Beteiligten. Lieber Tobias, bleib so wie du bist, mit dieser tollen Einstellung wirst du es weit bringen im Leben. Vielleicht sogar zu einem Lagerhaus Geschäftsführer.“