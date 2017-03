Von Samstag bis Montag rätselte der ganze Bezirk darüber, was der Grund für den Tod jenes 54-jährigen Mannes gewesen sein könnte, der am Samstagnachmittag von einem Baggerfahrer bei Grabungsarbeiten im Oberwarter Betriebsgebiet West entdeckt wurde.

Die Identität des Mannes war schnell geklärt, weil er einen Ausweis bei sich hatte. Über das Wochenende wurden weitere Details bekannt: Der Mann soll sehr zurückgezogen gelebt haben und sei bereits seit drei Wochen nicht mehr gesehen worden. Recherchen der BVZ ergaben, dass es sich bei dem 54-Jährigen um einen Riedlingsdorfer handelt.

Am Montag gab die Polizei nach der Obduktion in Wien in einer Presseaussendung bekannt, dass „aufgrund der festgestellten Verletzungen“ Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.

Fremdverschulden laut Polizei ausgeschlossen

„Der Mann hat sich die Verletzungen beim Sturz aus einer Höhe von etwa zehn Metern zugezogen“, heißt es darin. Bei der Obduktion wurden Kopfverletzungen sowie diverse Knochenbrüche festgestellt, der Mann dürfte also über die zehn Meter steile Böschung in die Baugrube gestürzt sein. Wie und wann genau der Mann in die Baugrube gestürzt war, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Die Ermittler gehen allerdings davon aus, dass sich der Unfall am Donnerstag oder Freitag der Vorwoche zugetragen haben dürfte.

Der Leichnam des 54-jährigen Riedlingsdorfers wird von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt zur Beerdigung freigegeben.