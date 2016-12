Litzelsdorf

Es ist nicht lange her, dass Bürgermeister Peter Fassl (ÖVP) in den Gemeindenachrichten einen Appell an seine Bürger richtete. Der Inhalt: Die Bürger wurden gebeten, das Abladen von Strauch- und Grünschnitt beziehungsweise anderen Abfällen in Wäldern und auf Wiesen zu unterlassen. Vor allem im Bereich Mitterberg und Rieglerkreuz sei es immer wieder zu illegalen Müllablagerungen gekommen.

Wildkamera hilft: Müll wird nicht abgeladen

„Dabei haben wir unsere Altstoffdeponie jeden Tag in der Woche geöffnet, sie ist immer zugänglich – zumindest von März oder April bis Ende Oktober“, betont Fassl. In den Gemeindenachrichten kündigte der Ortschef sogar die Installation von Wildkameras an, um die „Mülltouristen“ beim illegalen Abladen filmen zu können.

Seitens der Gemeinde blieb es bei der Drohung, allerdings installierte ein Waldbesitzer eine solche Anlage, die anhand eines Bewegungssensors selbstständig Fotos schießt, in Eigenregie. „Ab diesem Zeitpunkt war es dann vorbei mit den illegalen Müllablagerungen“, erzählt Fassl vom positiven Effekt. Sollte das Problem im kommenden Jahr weiter zunehmen, überlegt die Gemeinde ähnliche Maßnahmen.