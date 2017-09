Nach einigen Unfällen in diesem Jahr reagiert die Landespolitik: Am Freitag Vormittag wurde direkt an der Kreuzung Jabing/Großpetersdorf die Lösung präsentiert: Ein vierarmiger Kreisverkehr soll die gefährliche Kreuzung entschärfen und den Verkehr sicherer machen.

"Wir haben im Vorfeld vier Varianten anhand sieben Kriterien überprüft, ein Kreisverkehr hat sich als die optimalste herausgestellt", sagte Landesrat Helmut Bieler (SPÖ). Bereits nach dem Unfall seien Sofortmaßnahmen wie die Verlängerung der 70 km/h-Beschränkung und betonierte Sockel für mobile Radargeräte umgesetzt worden, der Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr sei jetzt aber die beste Lösung.

Kreisverkehr als Lösung für neuralglischen Verkehrspunkt in Großpetersdorf vorgestellt | Pekovics

Die beiden Bürgermeister der betroffenen Gemeinden Jabing und Großpetersdorf, Günter Valika und Wolfgang Tauss (beide SPÖ), bedankten sich unisono für die Unterstützung und rasche Umsetzung: "Nach den Unfällen haben wir sofort die Initiativ ergriffen und in Landesrat Helmut Bieler einen engagierten Zuhörer gefunden. Herzlichen dank, dass bereits im kommenden Frühjahr mit dem Bau begonnen wird."

Die Kosten für den Kreisverkehr betragen rund 660.000 Euro, die genaue Summe steht erst nach erfolgter Ausschreibung fest. Nach der Detailplanung im heurigen Jahr soll bereits im Frühling der Baustart erfolgen. Derzeit gibt es im ganzen Burgenland rund 90 Kreisverkehre.

Michael Pekovics

Der neue Kreisverkehr für die Kreuzung Jabing/Großpetersdorf wird über vier Arme verfügen, nach einer Bauzeit von rund drei Monaten wird es direkte Abfahrten in Richtung Rechnitz, Oberwart, Großpetersdorf und der Tankstelle geben.

"Die Kosten sind bereits im Bauprogramm für 2018 enthalten, mit der Umsetzung hoffen wir, dass die gefährliche Kreuzung künftig entschärft ist und keine schweren Unfälle mehr passieren", betont Bieler.