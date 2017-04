Markt Allhau

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurden zahlreiche Vorhaben auf Schiene gebracht. So wurde zum Beispiel die Umgestaltung des Buchschachener Dorfplatzes mit Kosten von 75.000 Euro beschlossen.

Außerdem wird der SC Buchschachen mit einer Förderung von 19.000 Euro unterstützt, das Geld wird in infrastrukturelle Maßnahmen am Sportplatz fließen. Eine ähnlich hohe Summe, nämlich 15.000 Euro, investiert die Gemeinde in LED-Straßenbeleuchtung.

Einige Neuerungen im Straßenverkehr:

Für die Kolekbrücke in Buchschachen wurde eine Tonnage-Beschränkung von 3,5 Tonnen beschlossen. Ein weiterer Punkt betrifft den Verkehr im Bereich Gemeindeamt bis „Alu Pfeiffer Halle“: Die Gemeinderäte sprachen sich einstimmig für die Einführung einer 30 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung aus, grünes Licht kann aber erst die Bezirkshauptmannschaft geben, weil es sich um eine Landesstraße handelt. Das gilt auch für den gewünschten Fußgängerübergang in diesem Bereich. „Wir haben das Ansuchen an die Bezirkshauptmannschaft übermittelt, jetzt ist die Behörde am Zug“, sagt Ortschef Hermann Pferschy.