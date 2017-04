In der Vorwoche wurde „Hannersberg“-Mastermind Ronald Gollatz von Messechef Harry Kahr als neuer Festzeltwirt für die diesjährige Inform vorgestellt, er folgt damit „Stadtwirt“ Raimund Schmidinger. Mit in seinem Team sind auch die ORF-Legende Karl Kanitsch, Hans Bock wird sich um die Kulinarik kümmern.

BVZ: Warum haben Sie sich entschlossen, neuer Festzeltwirt auf der heurigen Inform zu werden?

Ronald Gollatz: „Die Inform ist in der ganzen Region fest verankert. Ob Messe oder Vergnügungspark, wir alle kennen sie seit unserer Kindheit. Als Unternehmen haben wir dadurch die Chance, neue Gäste und Partner anzusprechen. Und es macht Riesenspaß, mit Karl Kanitsch, Günter Schütter, Harry Kahr und Markus Tuider in Möglichkeiten zu denken und nicht in Grenzen.“

Was erwarten/erhoffen Sie sich von der Inform 2017, wann würden Sie sagen „ich bin zufrieden“?

„Auch wenn wir am Hannersberg mehrere hundert Anfragen pro Jahr für Feste, vor allem Hochzeiten, bekommen: Das Jahr hat nur 52 Wochenenden und davon kommt nur ein Teil für Hochzeiten in Frage. Wir wollen unsere Mitarbeiter aber das ganze Jahr voll beschäftigen, dazu brauchen wir weitere Projekte. Vor zwei Jahren haben wir aus diesem Grund auch die Gastronomie im KUZ Güssing übernommen. Und jetzt, in einem weiteren Schritt, eben die Inform.“