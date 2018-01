Der gestrige Verkehrsunfall auf der Umfahrung B63a zwischen Oberwart und Unterwart, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und vier Personen verletzt wurden, war der letzte in einer Reihe von Unfällen an dieser Kreuzung.

Pekovics



Erst im Mai 2017 war es an genau derselben Stelle ebenfalls zu einem Crash gekommen, bei dem insgesamt fünf Personen verletzt wurden - auch damals waren drei Fahrzeuge im Spiel.

Was meinen Sie zu diesem Thema? Soll die Kreuzung entschärft werden und wenn ja wie. Oder soll alles so bleiben, wie es ist.