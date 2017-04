Das Restaurant im Impulszentrum hat einen neuen Geschäftsführer – und was für einen. Niemand geringerer als der Chef Karl Scheiner höchstpersönlich hat die Leitung über das Lokal übernommen. „Diesmal machen wir’s selbst“, sagt der Unternehmer im Gespräch mit der BVZ. „Es braucht hier einfach einen Gastronomiebetrieb, also haben wir die Sache gleich selbst in die Hand genommen.“

Tatsächlich werden sich nicht nur die rundum ansässigen Firmen über das Angebot freuen, das Restaurant soll auch andere Gäste ansprechen. „Wir sind sehr bewusst mit der Region verbunden und werden gehobene österreichische Küche aus der Region anbieten“, erzählt Schreiner. „Aber es wird natürlich auch Ausflüge in andere kulinarische Genusswelten geben, wie etwa frischen Fisch aus dem Meer, Rind aus Argentinien und vieles mehr.“

Neben klassischen Mittagsmenüs, bei denen auch nicht auf Vegetarier vergessen wird, wird Scheiner in seinem „Mundwerk“ auch Frühstück anbieten. Das Lokal wird täglich ab 7.30 Uhr und bis 21 Uhr geöffnet haben, nur freitags wird schon um 14 Uhr zugesperrt. Samstag ist Ruhetag, dafür gibt es Sonntag Küche zwischen 10 und 15 Uhr.