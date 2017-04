„Manchmal ist man einfach nur fassungslos, wie grausam Menschen sein können“, bringt es Alice Pichler, vom Tierschutzverein „Wir fürs Tier“ auf den Punkt. Passanten informierten den Verein über den Fund eines toten Fasanweibchens am Straßenrand zwischen Unterwart und Oberdorf.

„Es ist und bleibt eine abscheuliche Tat“

Unbekannte Täter hatten das Tier mit einem Klebeband an einen Straßenpfeiler geklebt. Ob der Fasan dabei noch am Leben war, versucht man jetzt gemeinsam mit der Polizei zu eruieren. „Wir wissen mittlerweile von mehreren Zeugen, dass das Tier dort schon länger als einen Tag hing. Bis sich die Polizei der Sache angenommen hat, hat allerdings jemand den Kadaver bereits entfernt gehabt.

Und auch wenn das Tier schon vorher tot war, ist und bleibt es eine abscheuliche Tat“, so Pichler. Einen weiteren Fund in puncto Tierquälerei machten Spaziergänger rund um die Teiche beim KOI. Eine illegale Schlingenfalle wurde in dem Areal gesichtet.