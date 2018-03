Im Bezirk Oberwart ist am Mittwochabend ein Autofahrer mit seinem Pkw verunglückt. Der Mann war laut Feuerwehr auf der L240 von Oberwart in Richtung St. Martin in der Wart unterwegs, als der Wagen von der Straße abkam. Der Notarzthubschrauber Christophorus 16 brachte den verletzten Lenker in das LKH Graz. Die Stadtfeuerwehr Oberwart rückte zur Fahrzeugbergung aus.

Auch in Oberschützen kam es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall. Dabei erfasste ein Pkw eine 69-Jährige, die im Gemeindegebiet am rechten Fahrbahnrand zu Fuß unterwegs war. Im Spital wurde bei der Burgenländerin laut Landespolizeidirektion Burgenland eine schwere Fußverletzung festgestellt.