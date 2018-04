Einen Schaden von rund 10.000 Euro habe Diebe in Oberwart verursacht. Die Täter drangen in der Nacht auf Donnerstag in das Gelände eines Autohändlers ein. Dann montierten sie bei drei zum Verkauf ausgestellten Pkw die Felgen ab, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag mit.

Um aufs Gelände zu gelangen, durchtrennten die Unbekannten den Maschendrahtzaun. Bei zwei Fahrzeugen waren die Felgen mit einer Sicherungsmutter versehen. Um an den dafür benötigten Adapter zu gelangen, schlugen die Täter die Heckscheiben der Autos ein.