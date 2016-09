Beamte der Polizeiinspektion Ilz hielten am 23.9.2016 gegen 09:10 Uhr auf der Südautobahn A2 nahe der Raststation Arnwiesen einen PKW an. Laut Zulassung hätte das Fahrzeug blau lackiert sein müssen, war jedoch schwarz. Der Lenker gab an, an die Meldung der Farbänderung nicht gedacht zu habern. Außerdem konnte er keine Lenkerberechtigung verweisen und wollte den Beamten glaubhaft machen, dass er diese vergessen habe.

Nach Überprüfung bzw. weiterer Befragung gab er zu, noch niemals im Besitze eines Führerscheines gewesen zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Anzeige wird erstattet werden.