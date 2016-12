599 Personen suchten 2016 im Gewaltschutzzentrum Hilfe .

599 Personen haben im heurigen Jahr im Gewaltschutzzentrum Burgenland in Oberwart Hilfe gesucht. 442 Betroffene seien Frauen gewesen, erklärte Frauenlandesrätin Verena Dunst (SPÖ) am Donnerstag in Eisenstadt vor Journalisten. Bei den Betretungsverboten sei es mit bisher 184 Fällen zu einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr gekommen.