Die Tat schockte viele Menschen: Am 2. September 2017, die Oberwarter Messe Inform war gerade auf ihrem Höhepunkt, war spätnachts ein 16-jähriger Radfahrer am Heimweg mit einer Eisenstange schwer verletzt worden. Der Täter war unbekannt und flüchtig. Das Opfer der Attacke und ein Freund halfen beim Anfertigen eines Phantombildes. Doch es dauerte Tage, bis die Polizei den Täter fand.

Dieser, ein 28-jähriger Facharbeiter, musste sich vorige Woche vor einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richterin Karin Lückl verantworten. „Ich kann nicht mehr nachvollziehen, was in dieser Nacht in mir vorgefallen ist“, erklärte der Angeklagte. Er trinke seit dem Vorfall keinen Alkohol mehr.

„Ich kann nicht mehr nachvollziehen, was in dieser Nacht in mir vorgefallen ist“

Zweimal sei er in dieser Nacht, selbst mit rund 2,5 Promille im Auto sitzend, auf das spätere Opfer und dessen Freund getroffen. Er habe die beiden Radfahrer ermahnt, sie sollten das Licht aufdrehen, damit nicht etwas passiere. „Er schrie raus, wo mein Licht ist!“, berichtete das 16-jährige Opfer. „Ich antwortete, dass ich keines habe.“ Die Freunde trennten sich, der Angeklagte fuhr zuerst dem einen, dann dem anderen Jugendlichen nach.

„Ich stürzte, stand wieder auf, da war er schon da, hielt mich mit der linken Hand fest und schlug zu“, berichtete der bei der Attacke schwer verletzte Schüler. Zuvor hatte der Facharbeiter eine 60 Zentimeter lange, drei Zentimeter dicke und einen Kilogramm schwere Eisenstange aus dem von ihm gelenkten Firmenwagen entnommen, die er als Verlängerung eines Ratschensatzes zum Öffnen von Schrauben mit sich führte.

Angeklagter „kein notorischer Heißläufer“

„Sieben Mal schlug er auf mich ein“, berichtete der Jugendliche. Beim letzten Schlag soll der Facharbeiter in Richtung Kopf des Opfers gezielt haben - was er vor Gericht bestritt. Der Jugendliche soll seinen Arm schützend erhoben haben, worauf die Eisenstange ihm den Unterarm brach. Der Angreifer stürzte, der Jugendliche konnte flüchten und hörte noch, wie hinter ihm auf das Fahrrad eingedroschen wurde.

Ein psychiatrischer Sachverständiger begutachtete den bislang unbescholtenen Angeklagten und kam zu dem Schluss, dass dieser unter keiner Persönlichkeitsentwicklungsstörung leide. Er sei „kein notorischer Heißläufer“. Allerdings habe der Mann ein Alkoholproblem, weshalb ihm auch schon einmal der Führerschein entzogen worden sei.

Bei der Inform habe er in der fraglichen Nacht von 21 Uhr bis drei Uhr morgens sieben bis zehn Spritzer, fünf bis acht Mischgetränke sowie drei bis vier Jägermeister getrunken - diese Angaben stammen vom Angeklagten. Aus Sicht des Sachverständigen bestehe die Gefahr, dass der Angeklagte unter Alkoholeinfluss wieder in Rage geraten könnte. „Ich sehe nur eine Möglichkeit: Abstinenz!“, so der Gutachter.

"Unglaublich hohe Brutalität"

Der Facharbeiter wurde zu 24 Monaten Haft verurteilt, davon acht Monate unbedingt. An das Opfer muss er 3.000 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Richterin Karin Lückl sprach in ihrer Urteilsbegründung von einem „hohen Unrechtsgehalt“, „unglaublich hoher Brutalität“ und „großer Rücksichtslosigkeit“.

Der Angeklagte habe mit einer schweren Eisenstange auf ein wehrloses Opfer eingeschlagen und es sei ein „Glück“, dass der Angreifer zu Sturz gekommen sei. „Sonst hätten Sie noch weiter eingeschlagen!“, so die Richterin.

Der Angeklagte bat um Bedenkzeit. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.