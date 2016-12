Willi Hodits war mehr als 30 Jahre für die Stadtgemeinde Oberwart als Leiter des Bauhofs tätig. Am 30. Dezember 1999 hat er gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bauhofs eine Winterlinde gepflanzt, um an dieses besondere Datum zu erinnern. Im Jahr 2006 wurde am selben Ort (Gorel Park - Graf Erdödystraße) eine weitere Linde gepflanzt - dies war das Geschenk der Mitarbeiter zum 60. Geburtstag.

Der Platz für eine dritte Linde blieb frei und anlässlich seines 70. Geburtstages hat sich der Jubilar dazu entschlossen, einen Baum zu spenden. „Ich bin der Gemeinde sehr dankbar, dass ich so viele Jahre als Mitarbeiter tätig sein durfte und auch große Unterstützung erfahren habe. Außerdem war es mir möglich, mit meinen Ideen und Vorschlägen die Entwicklung der Stadt mitzugestalten. Das ist etwas Großartiges und ich sage Danke.“ Nun wurde die dritte Linde gepflanzt und mit Glühwein und Sekt haben Willi Hodits, Bürgermeister Georg Rosner, Wirtschaftshof-Leiter Roland Poiger und die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes auf dieses Ereignis angestoßen.