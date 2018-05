Die gute Nachricht gleich vorweg: Die Sanierung der Ortseinfahrt und Umgestaltung der Kreuzung bei der Rampe in Richtung Bad Tatzmannsdorf wird in der Woche nach Pfingsten abgeschlossen sein – wenn die Witterung keinen Strich durch die Rechnung macht, das ergab eine Anfrage der BVZ bei der Baudirektion Burgenland.

Pekovics

Die Erneuerungsarbeiten der Energie Burgenland am Erdgasnetz werden allerdings noch bis in den Sommer hinein dauern – vermutlich bis Ende August. Derzeit werden die Leitungen entlang der Hauptstraße saniert, im Juli verlagern sich die Tätigkeiten dann auf den Hauptplatz. Die Arbeiten sollen bis August abgeschlossen sein. In Pinkafeld wird ebenfalls gebaut, in Bad Tatzmannsdorf und Großpetersdorf haben die Arbeiten ebenfalls begonnen, Grafenschachen steht Ende Juni am Bauplan.