Die BVZ berichtete...

Es soll sich dabei um einen 54-jährigen Burgenländer handeln, hieß es seitens der Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag. Die von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion der Leiche ist für Montag vorgesehen.

Am Samstag war gegen 15.00 Uhr die männliche Leiche bei Baggerarbeiten in Oberwart entdeckt worden. Laut ORF Burgenland war der Tote in einen Jutesack gehüllt. Der "Kurier" berichtete, dass es im Burgenland derzeit keine Vermisstenanzeigen gebe. Von der Polizei gab es dazu vorerst keine Bestätigung.