Der Mann, dessen Leiche am Samstag in Oberwart gefunden wurde, soll zurückgezogen gelebt haben, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntagnachmittag. Der 54-Jährige sei das letzte Mal vor drei Wochen gesehen worden.

Die Obduktion am Montag soll Klärung bezüglich der Todesursache bringen. Äußerlich habe es an der Leiche kaum Verletzungen gegeben.

Dass der Tote in einem Jutesack aufgefunden wurde, konnte die Polizei nicht bestätigen. Es sei aber eine Jacke bei der Leiche gewesen.