Am Freitag (30. Juni) findet im Irish Pub „Tamdhu“ in Oberwart ein Benefizkonzert der Lehrerband „Bakimad“ statt. Geholfen wird damit dem 17-jährigen Sebastian aus Kohfidisch, der beim Busunfall in Großpetersdorf ( wir berichteten, siehe hier und unten) sehr schwer verletzt wurde.

Mühsam muss Sebastian Gehen, Sprechen, Schreiben neu erlernen. Zwei Tage nachdem Sebastian aus dem Tiefschlaf erwacht war, erlitt seine Großmutter einen Herzinfarkt und starb noch am gleichen Tag.

Nicht nur durch das Benefizkonzert soll Geld gesammelt werden. Das „Tamdhu“ stellt den Reinerlös einer Bar mit einem eigens kreierten Cocktail und anderen Getränken zur Verfügung.