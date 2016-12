Am Sonntag, 18. Dezember findet in der Laser Tag Arena Oberwart die Christmas Charity zugunsten des Frauenhauses Burgenland und benachteiligter Kinder aus Oberwart ab 14:00 Uhr statt. Alle kleinen und großen Kinder aus Nah und Fern sind dabei eingeladen, die weihnachtliche Zauberwelt am Nordpol zu besuchen.

Jedes Kind bekommt ein kleines Geschenk überreicht. Santas Hoffotograf Dietmar Stockhammer-Lacle hält die magischen Augenblicke am Nordpol für die Ewigkeit fest.

Gemeinsam helfen

Die Bilder werden anschließend auf www.santaclaus.co.at online zu finden sein. Mit Unterstützung der Stadtgemeinde Oberwart und zahlreichen Gewerbebetrieben soll der Reinerlös der Veranstaltung ermöglichen, bedürftigen Kindern in Oberwart wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Also komm auch du vorbei und hilf mit!

