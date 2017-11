Die Oberwart Gunners haben einen Ersatz für Cody Wichmann gefunden. Der neue Mann heißt Aaron Ross, kommt ebenfalls aus den USA, ist aber rein physisch eine Klasse über Wichmann einzuordnen.

Ross soll für mehr Power sorgen

„Wir haben nach dem Ausscheiden von Wichmann unser Spiel ausführlich analysiert, wir wollten eine gute Entscheidung treffen, keine Notlösung. Am Ende sind wir zur Überzeugung gelangt, dass wir anstatt eines typischen Small Forwards eher einen großen Spieler brauchen, der auch unser Inside-Spiel unterstützen kann“, sagt Headcoach Lluis Pino. „Denzel Gregg hat gezeigt, dass er auch auf der Position 3 spielen kann, wenn wir ihn dort brauchen. Zusammen mit Ross auf Position 4 gibt uns das neue Möglichkeiten, die wir bisher so nicht hatten.“

Ross, der zuletzt in Chile engagiert war, freut sich schon auf die österreichische Liga: „Ich habe gehört, dass der Verein tolle Fans hat. Ich werde alles tun, damit wir möglichst viele Spiele gewinnen.“ Im Cupspiel gegen die Vienna Timberwolves am kommenden Freitag, dem 1. Dezember (19.30 Uhr), darf Ross noch nicht eingesetzt werden. Wohl aber im nächsten Auswärtsspiel am Freitag, dem 8. Dezember, in Graz (18 Uhr).