HAK lud zum Maturaball.

Die Maturanten und Absolventen der HAK/HAS Oberwart luden am Freitagabend zum diesjährigen Matura- und Abschlussball unter dem Motto „HAKademy Awards - And the Matura goes to ...“ in die Messehalle nach Oberwart ein. Dominik Horvath und Chiara Klimek durften sich über den Titel Ballkönig und Ballkönigin freuen.