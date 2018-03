Seit vergangener Woche ist die Abholstation von IKEA in Betrieb (Steinamangererstraße 185), dort kann man online bestellte Ware freitags (14 bis 18 Uhr) und samstags (9 bis 12 Uhr) abholen.

IKEA in Oberwart. Die Abholstation ist nur am Freitag und am Samstag geöffnet. | BVZ, Pekovics

Wer bis Donnerstag 12 Uhr online bestellt, kann seine Bestellung bereits am Freitag ab 14 Uhr kostengünstig abholen. Die Abholkosten sind, wie beim Click&Collect-Service in den IKEA Einrichtungshäusern, nach Warenwert gestaffelt: Bis 300 Euro zahlt man zehn Euro, zwischen 300 und 750 Euro Warenwert kosten das Zusammenstellen der Ware und die Lieferung nach Oberwart 30 Euro, und darüber 50 Euro. Oberwart ist – nach Wolfurt in Vorarlberg und Oberwang in Oberösterreich – die dritte IKEA Abholstation in Österreich. Schritt für Schritt weitet IKEA damit auch sein E-Commerce-Angebot aus.

BVZ

Denn „Kundennähe ist für IKEA gerade in Zeiten der Digitalisierung wichtig“, sagt IKEA Multichannel Manager Sebastian Knisch. IKEA möchte seinen Online-Kunden die Wahlmöglichkeit zwischen Direktlieferung via Spedition oder Abholung bereits fertig zusammengestellter Ware lassen und arbeitet daran, führender Multichannel-Einrichtungshändler zu werden. „Mit den Abholstationen kommen wir nicht nur näher zu unseren Kunden, sondern können auch ein sehr günstiges Service anbieten“, sagt Knisch.